Бразильский экс-президент Жаир Болсонару помещен под домашний арест

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару помещен под домашний арест по решению Верховного суда. Причиной стало повторное нарушение запрета на использование социальных сетей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным судьи, Болсонару выступил перед своими сторонниками на недавнем митинге, использовав громкую связь телефона своего сына.

Новое постановление запрещает экс-президенту пользоваться мобильным телефоном и принимать посетителей без разрешения суда. Дальнейшие нарушения могут привести к заключению.

Жаира Болсонару обвиняют в попытке госпереворота по итогам выборов 2022 года. Вердикт суда по делу экс-президента будет вынесен через несколько недель. Сам господин Болсонару обвинения отрицает. Президент США Дональд Трампа пригрозил санкциями в отношении Бразилии из-за преследования Болсонару, назвав это «охотой на ведьм».

Подробнее — в материале «Ъ» «Мало ли в Бразилии Трампов».