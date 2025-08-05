Топливное обеспечение Северо-Курильска пострадало от цунами

Береговая система перекачки топлива единственного города Северных Курил значительно пострадала от цунами, прошедшего после камчатского землетрясения 30 июля, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области 5 августа. В Северо-Курильске с населением около 2,5 тыс. действует режим ЧС, оценку ущерба ведет специальная комиссия.

Как сообщается, выведено из строя приемное устройство, расположенное на пирсе, не подлежит восстановлению танкер, который перекачивал топливо на берег, полностью затоплена насосная станция с автоматикой.

По данным министра энергетики региона Дмитрия Куварина, запаса топлива на острове Парамушир, где находится город, хватит минимум на два с половиной месяца. Специалисты пытаются создать временную схему топливного обеспечения. Губернатор Валерий Лимаренко распорядился отладить снабжение топливом Северо-Курильска до середины октября.

Эрнест Филипповский, Хабаровск