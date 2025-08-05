Великобритания начнет задерживать мигрантов, прибывающих в страну на лодках

Правительство Великобритании объявило о планах начать задерживать мигрантов, прибывающих в страну на лодках. Это произойдёт в рамках нового соглашения «один вход, один выход», в рамках которого Великобритания будет принимать некоторых просителей убежища, а других отправлять обратно во Францию. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По условиям сделки, достигнутой премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Великобритания будет возвращать часть нелегальных мигрантов в обмен на приём такого же числа людей, ещё не пытавшихся пересечь границу.

Это решение принято на фоне рекордного роста числа нелегальных пересечений и политического давления, в том числе со стороны лидера партии Reform UK Найджела Фараджа. По словам господина Стармера, это способ исправить «сломанную систему предоставления убежища».