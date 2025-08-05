ВМФ Китая провел патрулирование в Южно-Китайском море в ответ Филиппинам

Южной зоной боевого командования Народно-освободительной армии Китая (ЮЗБК НОАК) 3—4 августа организовано регулярное патрулирование в Южно-Китайском море, сообщило Синьхуа со ссылкой на представителя командования Тянь Цзюньли. Проведение рейдов объясняется необходимостью уравновесить действия Филиппин в данном районе.

Филиппины привлекает «внерегиональные страны» для организации так называемого «совместного патрулирования», что подрывает мир и стабильность, приводит агентство слова Тянь Цзюньли. Силы ЮЗБК НОАК постоянно находятся в состоянии повышенной готовности для защиты территориального суверенитета и морских прав страны, подчеркивается в сообщении.

В эти же дни, по информации АР, в Южно-Китайском море состоялись первые совместные учения ВМС Филиппин и Индии. А 4 августа президент Филиппин Фердинанд Маркос-мл. прибыл в Индию для встречи с премьером Нарендрой Моди. В повестке обсуждения, среди прочего, значатся вопросы обороны.

Ранее Манила привлекала к «совместному патрулированию» в этом районе морские силы США, Японии, Австралии и Новой Зеландии. В Южно-Китайском море находится группа островов Наньша, на которые имеют виды страны АСЕАН, в том числе Филиппины.

Эрнест Филипповский, Хабаровск