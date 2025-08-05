Организаторы теракта в «Крокусе» выделили на покупку оружия 350 тыс. рублей

Организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» выделили 350 тыс. руб. на покупку оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

В документах указано, что Хусейн Хамидов по указанию руководителей террористической организации «Вилаят Хорасан» (подразделение «Исламского государства», признано в РФ экстремистским и запрещено) 24 февраля 2024 года перевел 350 тыс. руб. на счёт Шахромджона Гадоева в Екатеринбурге.

По данным следствия, позднее Гадоев с помощью тайника в автомобиле перевез из Дагестана в Подмосковье три автомата Калашникова, пистолет Макарова и более 1381 патрона. Оружие и боеприпасы были переданы одному из исполнителей теракта — Шамсидину Фаридуни.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, погибло 149 человек. Четверых исполнителей задержали в Брянской области при попытке бегства на Украину. Позже были арестованы их сообщники, включая Шахромджона Гадоева, которого задержали в Каспийске.