Китай нарастил группу интернет-спутников на низкой околоземной орбите

Стартовавшая 4 августа ракета-носитель «Чанчжэн-12» вывела на околоземную орбиту еще одну, седьмую по счету, группу низкоорбитальных спутников, сообщает Синьхуа со ссылкой на пресс-службу Хайнаньского коммерческого космодрома. Спутники предназначены для расширения обеспечения доступа в интернет.

Как сообщается, ракета стартовала в 18:21 по пекинскому времени (13:21 мск) в китайской островной провинции Хайнань. Это уже 587-й запуск в истории данной серии ракет-носителей.

Эрнест Филипповский, Хабаровск