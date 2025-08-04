В Саратове начали восстанавливать многоэтажку после взрыва в соседнем доме

В Саратова многоквартирный дом № 4 по улице Блинова начали восстанавливать после атаки БПЛА 25 июля. Организацию процесса обсудил губернатор региона Роман Бусаргин на совещании.

Мэр Саратова Михаил Исаев сообщил, что подписан контракт на обследование и укрепление конструкций здания. Планируется замена окон, восстановление кирпичной кладки и утепление фасада.

Губернатор Роман Бусаргин призвал главу города оперативно решить все технические вопросы и обеспечить постоянную охрану территории дома, а также дежурство соответствующих служб.

По вопросу финансовой помощи гражданам губернатор отметил, что выделены все необходимые средства. За последние дни принято около 450 заявлений на различные выплаты.