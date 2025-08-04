За неделю петербуржцы сдали на утилизацию полтонны батареек и 9 кг градусников

В период с 28 июля по 3 августа аварийные экологические службы Петербурга приняли 411 сообщений по вопросам экобезопасности от жителей города. За неделю от граждан на утилизацию поступило почти 19 тонн опасных отходов, передает пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Специалисты экологической аварийной службы ГБУ "Экострой" выполнили 22 выезда, из них: 1 аварийный выезд, связанный с загрязнением нефтепродуктами, 18 выездов для проведения обследований, связанных с ртутными загрязнениями, и 3 прочих выезда. Собрано 4010 кг нефтесодержащих отходов»,— сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Всего за указанный период специалисты приняли от горожан 18,8 тонны опасных отходов. На утилизацию и обезвреживание были отправлены: 817 кг люминесцентных ламп, 107 кг светодиодных ламп, 9 кг термометров и прочих ртутных приборов, 562 кг батареек и малогабаритных аккумуляторов, 14 кг крупногабаритных аккумуляторов, 952 кг бытовой химии и химических отходов, 26 кг ртути металлической и загрязненных ртутью отходов, 326 кг отработанных масел, 271 кг лекарств и препаратов, 0,6 кг противогазов и их комплектующих, 13027 кг автомобильных покрышек, 1696 кг бытовой, электронной, компьютерной и оргтехники (в том числе картриджей).

«Проводились работы по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов, всего вывезено 81 м3 отходов»,— добавили в администрации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что экологические службы Петербурга собрали более 17 тонн опасных отходов за неделю.

Дарья Астанина