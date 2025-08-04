Чиновников Санкт-Петербурга будет отбирать искусственный интеллект

Администрация Санкт-Петербурга начала тестировать нейросеть для отбора кандидатов на госслужбу, разработанную Национальным исследовательским университетом ИТМО. Пока искусственный интеллект (ИИ) тренируется на кандидатах в молодежный кадровый резерв.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Смольном заявляют, что это первый опыт внедрения ИИ в работу с кадрами, при этом уже два года в этих вопросах чиновникам помогает робот «Геннадий». Теперь версию робота улучшили и дополнили ИИ, рассказали “Ъ” в кадровом портале администрации. «Геннадий», как следует из сообщения пресс-службы, функционирует с 2023 года, хотя упоминаний о нем ранее не было. Пояснить, как именно он помогал Смольному в работе, там оперативно не смогли.

Использованием нейросети администрация города планирует сократить нагрузку на административный ресурс. Потенциальные резервисты, обучающиеся по приоритетным направлениям подготовки и желающие поступить на госслужбу, подают анкету в молодежный кадровый резерв. ИИ проверяет правильность заполнения анкеты, ищет несоответствия в биографических данных. Если в анкете обнаружена ошибка, неподтвержденный стаж работы или другое несоответствие, кандидат получает ее обратно для исправления. Если ИИ не заметил ошибок, то робот отправляет анкету в базу данных кадрового резерва. После этого решение принимает уже сотрудник кадровой службы, который перепроверяет анкету.

Пока в администрации говорят об «основательном тестировании» ИИ. Если работа будет успешной, то в дальнейшем ИТМО расширит функционал, чтобы нейросеть могла анализировать мотивацию кандидата и проверять прилагаемые соискателем документы об образовании.

Полина Пучкова, Санкт-Петербург