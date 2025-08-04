В августе Имеретинский Курорт и Москву свяжет дополнительный поезд

С 5 августа 2024 года между Имеретинским Курортом и Москвой начнет курсировать дополнительный поезд № 575/576. Он будет отправляться через день: со станции Имеретинский Курорт в 13:47 (мск), а из Москвы — с 6 августа в 7:05 (мск), сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании и РЖД.

Маршрут поезда предусматривает остановки в нескольких крупных городах, включая Калугу, Тулу, Липецк, Воронеж и Ростов-на-Дону. В составе поезда будут купейные и плацкартные вагоны. Билеты на дополнительные рейсы уже доступны к покупке.

Запуск нового состава связан с сезонным повышением пассажиропотока в направлении южных курортов. В пресс-службе ФПК отметили, что дополнительный поезд призван улучшить комфорт перевозок в период повышенного спроса.