Индекс промышленного производства в Петербурге в I квартале года составил 106,7%

В первом квартале 2025 года индекс промышленного производства (ИПП) в Петербурге составил 106,7%. Это на 5,6 п.п. выше среднероссийского показателя, сообщили в пресс-службе Смольного.

Наибольшую долю традиционно занимают обрабатывающие производства, на их долю приходится 83,2%. ИПП в обрабатывающих отраслях за первые три месяца года составил 109,4% (в среднем по РФ — 104,7%).

«Первые месяцы года всегда не очень показательны, так как не отражают истинную динамику производства с учетом годовой тенденции»,— пояснили в правительстве.

В марте 2025-го обрабатывающие производства Петербурга продемонстрировали рост. Так, по отношению к марту прошлого года ИПП составил 116,5%. Как отметили в администрации, это связано с итогами работы отрасли судостроения и сферы двигателестроения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге планируют открыть производство эскалаторов.

Дарья Астанина