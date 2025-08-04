Проспект 50-летия Победы в Тутаеве передан в областную собственность

Администрация Тутаевского округа передала в собственность правительства Ярославской области проспект 50-летия Победы, являющийся участком трассы Ярославль – Рыбинск. Об этом сообщили в администрации округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Вопрос о передаче был поднят в связи с плохим состоянием дороги. Сама подготовка к передаче велась с 2023 года и включала кадастровые работы, инвентаризацию, капремонт и другие мероприятия.

«Этот важный участок дороги входит в трассу Р-151 Ярославль — Рыбинск, который загружен транспортом гораздо сильнее, так как по этому участку едут в другие города, и он проходит по середине нашего города, соответственно, решение закономерное. Вопрос передачи стоял долгие годы»,— говорится в сообщении администрации.

Теперь обслуживанием дороги будет заниматься областное министерство дорожного хозяйства и транспорта, что должно привести к снижению нагрузки на бюджет округа.

Алла Чижова