«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Несмотря на то, что ОПЕК принимает решение с сентября увеличить добычу на 547 тыс. баррелей, нефть падает. При этом акции российских нефтегазовых компаний сегодня в лидерах роста. Они динамично дорожают и интенсивно двигают рынок вверх. И главный фактор тут не экономический, а политический. Почему инвесторы очень активно покупают эти бумаги? Стоит ли вложить в акции отечественных нефтегазовых компаний 1 млн руб. и более? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Как правило, информация на российском рынке акций всегда носит инсайдерский характер. На ажиотаж вокруг бумаг нефтяных и газовых компаний влияет и визит в Москву американского спецпосланника Стивена Уиткоффа, который 6 или 7 августа будет вести переговоры на высшем уровне в Российской Федерации. С другой стороны, спецпредставитель Келлог должен посетить Киев, там тоже он будет о чем-то говорить. Ожидание снятия санкций и достижения договоренностей по итогу этих визитов, которое может оказаться и ложным, и нереализуемым, начинает двигать рынок вверх. Активно растут нефтегазовые компании, потому что в случае договоренностей именно они получат наибольшую положительную динамику. Нефтегазовый сектор сейчас самый недооцененный, и у инвесторов в этом сегменте большой недовес. Соответственно, как только что-то реализуется позитивное на геополитическом поле, эти компании будут в лидерах роста.

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