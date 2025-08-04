Суд обязал РЖД отремонтировать опоры Императорского моста в Ульяновске

Железнодорожный районный суд Ульяновска удовлетворил исковые требования транспортного прокурора и обязал ОАО «РЖД» в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу провести ремонтные работы опор Императорского моста через Волгу в Ульяновске. Об этом в понедельник сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, ранее проверка Императорского моста в Ульяновске, проведенная по поручению Приволжского транспортного прокурора, показала, что опоры моста через Волгу на 896 км перегона станций Ульяновск — Амировка «имеют дефекты конструктивных элементов». Такие дефекты выявлялись и ранее, однако Куйбышевской дирекцией инфраструктуры (структурное подразделение ОАО «РЖД») ремонтные работы не были проведены, в связи с чем ульяновский транспортный прокурор обратился в суд с иском, который и был удовлетворен, поясняют в Приволжской транспортной прокуратуре.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», транспортная прокуратура начала выставлять претензии к ОАО «РЖД» после обращения в Генпрокуратуру ульяновской общественной активистки Елены Сергеевой, направленного через депутата Госдумы Владимира Кошелева.

Андрей Васильев, Ульяновск