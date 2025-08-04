В Ярославской области за три дня выявили 38 пьяных водителей

В Ярославской области сотрудники Госавтоинспекции с 1 по 3 августа выявили 38 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, а также отказавшихся от освидетельствования. Из них пятеро были пойманы повторно. Об этом рассказали в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Традиционно ГАИ в пятницу и выходные дни проводит на территории региона целевые мероприятия, направленные на выявление пьяных водителей. Так, в прошлые выходные, с 25 по 27 июля, было выявлено 45 нетрезвых автолюбителей.

«Управление ТС нетрезвым водителем предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 45 тыс. руб. и лишение права управления на срок от 1,5 до 2-х лет либо административный арест»,— напомнили в ведомстве.

Алла Чижова