Когда падают ели

Суд в Карачаевске приступит к повторному рассмотрению уголовного дела заместителя директора Тебердинского национального парка Алексея Бока, обвиняемого в халатности. Оно было возбуждено после смерти мальчика под деревом, упавшим на домбайской трассе. Прокуратура и отец погибшего ребенка полагают, что сотрудник нацпарка не принял достаточных мер для того, чтобы предотвратить два случая гибели людей от упавших деревьев. При первоначальном рассмотрении в начале апреля суд оправдал замдиректора, но вышестоящая инстанция усмотрела в деле нарушения и вернула его на пересмотр. Адвокат обвиняемого намерен доказывать, что тот не обеспечил вырубку сухостойных деревьев ввиду затянувшихся не по его вине согласований.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Карачаево-Черкесский районный суд приступает к повторному рассмотрению дела заместителя по охране территории Тебердинского национального парка Алексея Бока. Соответствующая информация опубликована на сайте инстанции. В июне его оправдательный приговор был отменен Верховным судом Карачаево-Черкесии (ВС КЧР). По данным потерпевших, слушания назначены на 15 августа.

Алексей Бок обвинялся по двум эпизодам дела о халатности, повлекшей по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). В апреле 2023 года и в апреле 2024-го в районе федеральной трассы Черкесск—Домбай произошли две трагедии.

В первом случае в 75 м от дороги рядом со стихийным рынком, где торгуют сувенирами, и руслом реки Муруджу погиб 20-летний студент ставропольского медуниверситета, на которого упала сухостойная ель. Его одногруппница получила перелом ноги. Незадолго до трагедии дорожники обращались в администрацию нацпарка, за разрешением вырубить сухостойные деревья, произрастающие рядом с придорожной территорией, за которую они отвечают, но получили отказ. Во втором случае погиб шестилетний мальчик. Семья из Саратовской области приехала отдыхать в Домбай. Возвращаясь домой, она остановилась посмотреть на водопад в районе г. Теберда и сфотографироваться там. В этот момент на них упала кавказская ель — ребенок погиб на месте на глазах у родителей и сестры.

Гособвинение полагает, что вина за происшедшее лежит на замдиректора нацпарка, так как именно он не обеспечил работы по своевременной вырубке опасных деревьев. Но обвиняемый и другие сотрудники национального парка заявляют, что в отсутствие проекта освоения лесов и лесохозяйственного регламента любые лесохозяйственные работы, в том числе и санитарная чистка леса, в нацпарке запрещены законом. Это подтвердило и Минприроды РФ.

Адвокат Алексея Бока Алексей Максайда говорит, что, если бы его подзащитный провел вырубку, то ему грозила бы другая статья — злоупотребление должностными полномочиями.

Помимо этого в материалах дела есть сведения о том, что участок, на котором погиб студент, арендован у нацпарка дорожной организацией для создания придорожной зоны. Дорожники по договору должны были пресекать несанкционированную торговлю. И допрошенные продавцы рассказали, что их не раз привлекали к административной ответственности за торговлю в неположенном месте. Но для них продажа сувениров — единственный источник дохода. Поэтому продолжали там работать, несмотря на штрафы.

При первоначальном рассмотрении дела Карачаево-Черкесский суд пришел к выводу, что у нацпарка в условиях законодательного запрета и при отсутствии соответствующей документации не было реальной возможности провести санитарную очистку территории. Однако ВС КЧР отменил оправдательный приговор. На сайте инстанции значится, что причиной этого стало несоответствие выводов суда установленным обстоятельствам.

Участники дела говорят еще и о том, что поводом для отмены стали некие процессуальные нарушения (отсутствие в протоколе сведений, указанных в приговоре). Между тем апелляционное определение еще не опубликовано и стороны его не получили. Потому пока нельзя точно сказать, что именно стало причиной отмены.

Как узнал «Ъ-Кавказ», адвокат подсудимого будет продолжать доказывать в процессе, что Алексей Бок не мог провести вырубку. По словам юриста, оформление необходимой документации, связанное со сменой статуса особо охраняемой территории с заповедника на заказник, шло не быстро, но вины непосредственно Алексея Бока в этом нет. А кроме того, он обращался в Минприроды РФ за разрешением на вырубку, но получал отказы до оформления документов.

Отец погибшего мальчика уверен, что трагедия, случившаяся с его сыном, была не первой. «Можно было, как минимум, таблички поставить, предупреждающие о том, что в этом месте опасно делать остановку»,— рассказал он «Ъ-Кавказ».

Связаться с Алексеем Боком по номерам телефона нацпарка изданию не удалось.

В республиканской прокуратуре «Ъ-Кавказ» не уточнили, какое наказание будет требовать гособвинение.

Михаил Волкодав