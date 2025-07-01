Никто не захотел обновить здание бывшей телефонной станции в Воронеже

Никто не заявился на конкурс по разработке проектно-сметной документации, выполнению инженерных изысканий и реконструкции здания в Воронеже на улице Красноармейской, 25. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Казенное предприятие «Специализированная эксплуатационная служба управления делами Воронежской области» объявило конкурс в начале июня. Начальная цена контракта — 585,5 млн руб.

Здание, построенное в 1992 году, ранее использовалось как главная телефонная станция (ГТС). Оно состоит из шести этажей и подвала общей площадью 4 169 кв. м, а также одноэтажной пристройки на 212,35 кв. м. Предполагались полная замена инженерных сетей, автоматизация теплового пункта, установка вентиляции, кондиционирования, видеонаблюдения и лифта. Также победитель должен был благоустроить и озеленить территорию, установив арт-объекты.

Реконструкция предполагалась в три этапа: первый оценен в 29,1 млн руб., второй — в 166,6 млн, третий — в 292 млн. Проектно-сметную документацию необходимо было подготовить к декабрю этого года. Срок реализации — 31 декабря 2027 года.

В 2022 году воронежские власти анонсировали идею создания творческого пространства в здании ГТС. Уточнялось, что это будет некий музейно-выставочный арт-кластер для выставок и мастерских. На улице Чапаева в Воронеже частный инвестор уже реализовал подобный проект.

Анна Швечикова