Власти Газы: Израиль допустил в сектор 14% от необходимых объемов гумпомощи

Израиль разрешил въезд 674-х грузовиков с гумпомощью в сектор Газа с 27 июля, когда еврейское государство объявило о снятии некоторых ограничений на ввоз «гуманитарки». Это 14% от необходимых объемов, сообщили в пресс-службе администрации анклава.

По данным палестинской администрации, для удовлетворения минимальных нужд населения сектора, с 27 июля должно было въехать 4800 грузовиков, «не менее 600 грузовиков в день» (цитата по Anadolu).

Согласно тексту пресс-релиза, за воскресенье в сектора въехало только 80 грузовиков, при этом большая часть грузов подверглась разграблению из-за «хаоса в сфере безопасности».

Накануне NBC News сообщил, что гуманитарные организации продолжают сталкиваться с ограничениями на работу, несмотря на заявления израильской стороны.

1 августа пункт распределения гумпомощи в Газе посетил спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Цель его визита — формирование Вашингтоном плана по распределению продовольствия в секторе.

Подробнее о визите Уиткоффа в сектор — в материале «Америка присмотрелась к положению в Газе».