Петербуржец попал в больницу в результате квартирного пожара на Адмирала Черокова

Квартирный пожар произошел в доме № 20 по улице Адмирала Черокова в Красносельском районе. В огне пострадал мужчина, он был госпитализирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 17:30. На место были направлены три машины МЧС и 15 спасателей. Как сообщили в ведомстве, огонь охватил 14 кв. м площади квартиры-студии. В 17:57 пожар удалось ликвидировать.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербурженка попала в больницу после пожара в коммуналке на Демьяна Бедного.

Дарья Астанина