Петербурженка попала в больницу после пожара в коммуналке на Демьяна Бедного
Очередной квартирный пожар с пострадавшей произошел поздно вечером 30 июля в Калининском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: улица Демьяна Бедного, д. 31, поступил на пульт дежурного в 22:58, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Прибывшие на место спасатели установили, что в восьмикомнатной коммунальной квартире происходило горение обстановки на площади 2 кв. м. Пожар удалось ликвидировать до прибытия сотрудников МЧС.
К ликвидации ЧП привлекалось 15 человек личного состава и три единицы техники. В результате пожара пострадала женщина, которую госпитализировали в лечебное учреждение.
Подробности произошедшего устанавливаются.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что жительница Петербурга попала в больницу после квартирного пожара на Мечникова.