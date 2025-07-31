Петербурженка попала в больницу после пожара в коммуналке на Демьяна Бедного

Очередной квартирный пожар с пострадавшей произошел поздно вечером 30 июля в Калининском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: улица Демьяна Бедного, д. 31, поступил на пульт дежурного в 22:58, сообщили в региональном ГУ МЧС.

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Прибывшие на место спасатели установили, что в восьмикомнатной коммунальной квартире происходило горение обстановки на площади 2 кв. м. Пожар удалось ликвидировать до прибытия сотрудников МЧС.

К ликвидации ЧП привлекалось 15 человек личного состава и три единицы техники. В результате пожара пострадала женщина, которую госпитализировали в лечебное учреждение.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жительница Петербурга попала в больницу после квартирного пожара на Мечникова.

Андрей Цедрик