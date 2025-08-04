Минюст внес в перечень нежелательных Фонд Розы Люксембург

Минюст внес в перечень нежелательных организаций немецкий «Фонд Розы Люксембург» (Rosa-Luxemburg-Stiftung Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V.), следует из информации на сайте ведомства.

Генпрокуратура признала деятельность фонда нежелательной 21 июля. В ведомстве заявляли, что организация «под предлогом» общественного просвещения «тиражирует среди молодежи радикальные настроения иноагентов».

Фонд был создан в Германии в 1990 году. С 1992 года его работа связана с немецкой партией «Левые», с 1999 года он стал носить имя революционной социалистки Розы Люксембург. Организация ставит своей целью общественно-гражданское просвещение, поддерживает молодых ученых учебными и аспирантскими стипендиями. Председатель правления — Хайнц Фитце. Филиал фонда в России действовал до 8 апреля 2022 года.

Полина Мотызлевская