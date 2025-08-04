Более 25 тысяч работающих жительниц Кубани получили декретные выплаты
С начала 2025 года в Краснодарском крае более 25 тыс. работающих местных жительниц оформили пособие по беременности и родам. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Размер выплаты зависит от среднего заработка женщины за два года до начала отпуска. При стаже менее шести месяцев сумма не может превышать МРОТ. В 2025 году минимальное пособие за 140 дней отпуска составляет 103,3 тыс. руб., максимальное — 794,3 тыс. руб.
Для получения выплаты необходимо оформить отпуск по беременности и родам через работодателя. После назначения пособие выплачивается единым платежом в течение 10 рабочих дней региональным отделением СФР.
В зависимости от обстоятельств продолжительность отпуска и сумма выплат могут меняться: при осложненных родах — 156 дней, при рождении двойни — 194 дня, при усыновлении одного ребенка — 70 дней, двух и более — 110 дней.