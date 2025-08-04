Боррель: Европа несет часть ответственности за бомбардировки Газы

Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об ответственности Европы за происходящее в секторе Газа. По его мнению, в ЕС для Израиля действуют двойные стандарты.

В интервью EUobserver господина Борреля спросили, считает ли он Европу соучастницей событий в анклаве. «В каком-то смысле — да. Треть бомб, падающих на Газу, производятся в Европе», — ответил бывший дипломат. По его словам, бездействие начинает возлагать на Евросоюз ответственность за происходящее.

«Некоторые оправдывают бездействие исторической ответственностью Европы за Холокост. Но палестинцы не убивали евреев»,— сказал Жозеп Борель. Он заявил, что эта вина не оправдывать убийства мирных палестинцев. Экс-глава евродипломатии отметил, что бомбардировки Газы превосходят многие военные преступления, которые осуждала Европа. «Есть ужасы, которые страшнее других, и Газа — один из них»,— подчеркнул господин Боррель.

Издание Ynet со ссылкой на высокопоставленный израильский источник заявила о готовности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньху добиться «решительной военной победы» в Газе. Теперь ЦАХАЛ будет наносить удары даже по тем районам сектора, где до сих пор действовал аккуратно из-за угрозы жизням заложников, похищенных 7 октября 2023 года.

Подробнее — в материале «Нетаньяху готов рискнуть жизнью заложников».