Бюджет отсыпали на дамбы

Администрация Челябинска ищет подрядчика для строительства дамбы на левом берегу реки Миасс между улицами Северо-Крымская и Косарева. Начальная стоимость контракта составляет почти 228 млн руб. Помимо возведения защитных сооружений, контракт включает благоустройство набережной с выходом к воде. Ранее мэрия заключила контракт с местной компанией «ДСК — Урал» на сумму 552 млн руб. на возведение дамб еще на двух участках левого берега реки Миасс от улицы Косарева до Свердловского проспекта. Эксперты считают, что строительство защитных сооружений — это необходимость, вызванная ухудшением паводковой ситуации в Челябинске.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пока планируется укрепить берег реки Миасс от Свердловского проспекта до Северо-Крымской

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Пока планируется укрепить берег реки Миасс от Свердловского проспекта до Северо-Крымской

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Управление капитального строительства Челябинске ищет подрядчика для строительства дамбы и благоустройства набережной на левом берегу реки Миасс на участке от улицы Северо-Крымская до Косарева. Начальная стоимость контракта превышает 227,7 млн руб. Информация об электронном аукционе размещена на сайте госзакупок.

Защитные гидротехнические сооружения и пешеходная аллея будут проходить вдоль улицы Университетская набережная.

Согласно техническому заданию, будущему подрядчику предстоит укрепить берег реки Миасс, отсыпав его скальным грунтом, устроить откосы из щебня, укрепленные георешеткой. Общая протяженность дамбы составит 900 м.

Благоустройство предполагает озеленение откосов, создание смотровых площадок — выходов к воде, обустройство пешеходной аллеи. Согласно проектно-сметной документации, для челябинцев с Университетской набережной организуют лестничные спуски к реке. Вдоль берега появятся прогулочная зона с велодорожками, детскими и спортивными площадки, скамейками и малыми архитектурными формами. Срок исполнения контракта — до 15 декабря 2026 года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 11 августа. Итоги определения поставщика планируют подвести 13 августа.

Это один из пяти этапов проекта по строительству защитных сооружений на берегу реки Миасс на участке от Свердловского проспекта до улицы Северо-Крымской. В технической документации указано, что дамбы необходимы для защиты левого берега реки Миасс от затопления во время весенних паводков.

Ранее администрация Челябинска нашла подрядчика для реализации еще двух этапов. Контракт на сумму более 552,3 млн руб. заключен с ООО «Дорожно-строительная компания — Урал» (Челябинск). Подрядчик выполнит первый и второй этапы проекта, предусматривающие строительство дамбы на участках от улицы Косарева до Свердловского проспекта. Ее протяженность составит 842,5 м. Работы необходимо закончить до 31 августа 2026 года.

ООО «Дорожно-строительная компания — Урал» зарегистрировано в Челябинске в 2021 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», 65% доли компании принадлежит Валерию Бузуеву, 35% доли — Денису Пачулия. Последний также является руководителем организации. В 2024 году ООО «ДСК — Урал» получило выручку от продажи на сумму более 389,7 млн руб., чистую прибыль — 40,2 млн руб. Основным видом деятельности компании является строительство автодорог и автомагистралей. В 2025 году «ДСК — Урал» уже заключила два контракта на ремонт дорог в Челябинске и Сосновском районе на сумму более 127,5 млн руб.

Подрядчика на выполнение первого и второго этапов проекта нашли с пятой попытки в июле. Прошлые аукционы объявляли в августе и октябре 2024 года, еще два в июне 2025-го. Тендеры признавали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. На первых торгах цена контракта составляла 535,8 млн руб. Затем стоимость работ снизилась до 494,2 млн руб. Последние три закупки проводили с начальной ценой контракта 552,3 млн руб. «ДСК — Урал» была единственным участником последних торгов.

Директор компании «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков отмечает, что проблема с обильным половодьем особенно обострилась в Челябинске за последние пару лет. «В прошлом и текущем годах уровень воды в реке активно поднимался во время паводка. Такого мы не видели очень давно. Порядка 20–30 лет, пока река Миасс была довольно мелководная и низкая даже при половодье и сбросе воды с водохранилища, не было проблем с размыванием грунта и поднятием уровня воды в водоеме»,— отметил Виталий Безруков. По словам эксперта, чтобы избежать возможных подтоплений, берегоукрепление необходимо продолжить вплоть до Шершневского водохранилища, до участка, где заканчивается улица Университетская набережная.

Виталий Безруков предполагает, что на желание подрядчиков участвовать в аукционах на строительство дамбы могла повлиять недостаточно высокая стоимость контракта.

«Проект довольно дорогостоящий из-за больших объемов земельных работ: использование грунта, щебня, устройство спусков и оснований дамбы. Благоустройство само по себе тоже довольно дорогостоящее. Возможно, потенциальные подрядчики предполагали, что предложенных денег может хватить только на берегоукрепление»,— заключил эксперт.

В декабре 2023 года администрация Челябинска на круглом столе в общественной палате региона представила проект благоустройства двух участков набережной реки Миасс — от Свердловского проспекта до улицы Северо-Крымской, а также возле ЖК «Манхэттен» на противоположном берегу. Планировалось, что работы на первой территории пройдут в 2024–2025 годах.

Ольга Воробьева