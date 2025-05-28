На вокзалах СКЖД с начала года собрали более 300 тысяч сырья для переработки

На вокзалах и станциях Северо-Кавказской железной дороги с января по апрель собрали более 300 тыс. сырья для переработки. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Всего фандоматы наполнили около 250 тыс. пластиковых бутылок и более 54 тыс. алюминиевых банок. Чаще всего тару сдавали на вокзале в Адлер (62,4 тыс. штук) и Сочи (27,4 тыс. штук). Собранные банки и бутылки отправляются на завод, где сортируется, очищаются, измельчаются, перерабатываются в том числе в одежду, обувь, мебель и другое.

На станциях СКЖД установлено 32 фандомата, в том числе и на вокзале Ростов-Главный. Как раннее сообщал «Ъ-Ростов», с января по март на вокзалах СКЖД собрали более 63 тыс. бутылок и алюминиевых банок

Константин Соловьев