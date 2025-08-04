В этом месяце между ФТ Сириус и Москвой запустят дополнительный поезд

В августе между федеральной территорией Сириус и Москвой запустят дополнительный поезд, следует из сообщения пресс-службы АО «ФПК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Для обеспечения перевозок в период повышенного спроса в сообщении с южными курортами назначили дополнительный поезд № 575/576 Имеретинский курорт — Москва»,— сказано в сообщении.

Поезд будет отправляться через день. Так, со станции Имеретинский курорт его запустят 5 августа в 13:47 (мск), из Москвы — 6 августа в 07:05 (мск).

Остановки поезда запланированы на станциях: Калуга, Тула, Липецк, Воронеж и Ростов-на-Дону.

Дмитрий Холодный