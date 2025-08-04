Боррель: помощь Евросоюза Украине заморожена из-за Венгрии

Военная помощь Евросоюза Украине фактически остановлена из-за позиции Венгрии, заявил бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель. После его ухода с поста новая военная поддержка ЕС Украине не поступала, добавил господин Боррель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Он отметил, что €6,6 млрд, выделенные через Европейский фонд мира (EPF) для военных нужд Украины, остаются заблокированными из-за действий Венгрии. «Теперь все должно делаться на двусторонней основе»,— пояснил господин Боррель в интервью изданию EUObserver.

Кроме того, бывший евродипломат указал на сложную ситуацию с продлением антироссийских санкций. Венгрия, по его словам, может помешать продлению ограничительных мер против России. «Если Венгрия откажется продлевать санкции, этого не случится. Мы в тупике»,— заключил господин Боррель.

О блокировке Венгрией €6,6 млрд из EPF на украинское вооружение стало известно еще в прошлом году. Кроме того, Венгрия оказалась в числе стран, которые отказались от недавней инициативы президента США Дональда Трампа. По ней страны ЕС будут сами платить за передачу Украине американского оружия.

Подробности — в материале «Ъ» «Виртуальный Рамштайн».