11% россиян ассоциируют автономный транспорт с «КамАЗом»

Большая часть россиян ассоциирует рынок автономного транспорта с несколькими узнаваемыми компаниями — с Яндекс (34%), а также с Tesla (12%), КамАЗ (11%), Сбер (5%), Иннополис (1%). Еще 47% респондентов не вспомнили никаких компаний, связанных с разработкой автономного транспорта, а 1% — затруднились ответить, сообщает ВЦИОМ.

Россияне воспринимают автономный транспорт как технологический драйвер, который может повлиять на цифровые технологии, экологию и безопасность. Среди позитивных изменений, которые могут произойти благодаря новым технологиям, 44% граждан назвали развитие смежных технологий, 30% — повышение мобильности людей с ограничениями в движении.

Ранее выяснилось, что чистый убыток ПАО «КамАЗ» за первое полугодие 2025 года составил более 20,8 млрд руб.

ПАО «КамАЗ» — один из крупнейших производителей грузовых автомобилей. По данным Rusprofile, уставный капитал организации составляет почти 35,4 млрд руб. В феврале 2025 года «КамАЗ» стал самым дорогим автомобильным брендом в России.

Маргарита Бондаренко