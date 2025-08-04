ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале рассказал о последствиях атак ВСУ на регион. По его словам, под удары попали пять населенных пунктов. Никто не пострадал.

В городе Грайворон дрон ударил по парковке социального объекта. При его детонации загорелся легковой автомобиль. Возгорание удалось ликвидировать, уточнил господин Гладков. Повреждения получили еще семь машин: у них выбиты окна и посечены кузова. В двух частных домовладениях города повреждены окна, фасады и заборы. Возле еще одного дома осколками посечен автомобиль.

Еще один удар БПЛА пришелся по селу Долгое в Валуйском округе. В частном домовладении посечены кровля, фасад и забор. В селе Двулучное один автомобиль сгорел, у второго полностью посечен кузов. В доме выбиты окна и поврежден забор. В соседнем доме также посечен забор.

В городе Шебекино дрон взорвался при ударе по крыше частного дома. Повреждена кровля. В селе Нечаевка Белгородского района атакован еще один дом. Повреждены остекление, кровля и фасад.