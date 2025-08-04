Музей Лукаса расскажет истории через изображения

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, как режиссер Джордж Лукас видит взаимодействие посетителей с экспонатами своего музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mario Anzuoni / File Photo / Reuters Фото: Mario Anzuoni / File Photo / Reuters

В знаменитом зале H Comic-Con в городе Сан-Диего состоялась встреча Джорджа Лукаса с публикой. Он раскрыл новые подробности о долгожданном Музее нарративного искусства Лукаса, который должен открыться в Лос-Анджелесе в 2026 году.

Перед внушительной аудиторией в 6,5 тыс. человек на панели с названием «Краткий обзор Музея нарративного искусства Лукаса» выступали лауреат «Оскара» режиссер Гильермо дель Торо, который входит в совет музея, и художник-постановщик Дуг Чанг, работавший с Лукасом в многочисленных кинопроектах.

Музей Лукаса описывает повествовательное искусство как «созданное для представления историй через изображения» с целью показать, «как повествовательное искусство влияет на общество и формирует убеждения, передает ценности, вдохновляет воображение ,создает сообщества». Кстати, Лукас с супругой стабильно входят в список 200 лучших коллекционеров по версии ARTnews с 2020 года.

Первым этапом взаимодействием будущих посетителей с повествовательным искусством станет само здание музея, спроектированное архитектором Ма Яньсуном. Кампус музея также будет включать в себя 4,5 га зеленых насаждений. Внутри будут 33 га, два театра, торговое пространство, ресторан, кафе, библиотека и место для проведения мероприятий, так было сказано в видео с озвучкой Сэмюэля Л. Джексона.

Основная коллекция музея состоит из более чем 40 тыс. работ, собранных Лукасом за пять десятилетий. В дополнение к работам таких художников, как Норман Рокуэлл, Фрида Кало, наряду с моделями, реквизитом и костюмами из кинокарьеры Лукаса, в музее также будет размещен «самый первый рисунок персонажа Флэша Гордона 1934 года, оригинальные эскизы из комиксов Peanuts 50-х и 60-х годов, рисунки с первой обложки "Железного человека" в 1968 году».

Как говорит Лукас: «Этот музей посвящен идее о том, что любые истории, которые написаны для того, чтобы повлиять на людей и построить сообщество, чрезвычайно важны для общества и создания общества. Искусство иллюстрирует эту историю, так что это своего рода храм народного искусства».

Дмитрий Буткевич