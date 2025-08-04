Фото на детали

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об особенностях фотофлагманов китайского бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Huawei Фото: Huawei

Российская розница объявила предзаказ на новинки Huawei из семейства Pura 80 — модели Ultra и Pro. Мне удалось протестировать последнюю до начала продаж. С первого взгляда на массивный блок камер смартфона ясно, что он создан для уверенной фото- и видеосъемки. Основная камера с переменной диафрагмой и оптической стабилизацией построена на 1-дюймовом 50 Мп сенсоре с технологией RYYB. Рядом с ней самый внушительный объектив — первый в индустрии переключаемый перископ на 48 Мп с фазовым автофокусом и оптическим зумом 4x, он же супермакро. В зависимости от режима съемки меняется путь света через линзы. Еще в основном комплекте пользователю доступен ультраширик на 40 Мп с автофокусом.

Часто в фотофлагманах популярных брендов насыщенности цвета с избытком. Есть желание разменять часть этой приукрашенной сочности на доработку других характеристик картинки. Инженерам Huawei удалось добиться от оптики и алгоритмов смартфона отличного баланса естественности цветов, резкости и детализации. Широкий динамический диапазон Pura 80 Pro здорово борется с затененностью и пересветами. Регулировка насыщенности слегка выкручивается при ночной съемке. В остальном этот сценарий аппарат отрабатывает хорошо. Речь в том числе и о видео, с поддержкой технологии HDR Vivid.

В целом основной блок камер достоин похвалы за работу почти во всех режимах. Легкие искажения появляются при съемке фотографий на ультраширокоугольный сенсор. А при записи видео 4K с частотой 60 кадров в секунду алгоритмы пропускают лишний свет. Если это запись в шумной обстановке вроде концерта, то звук на видео может быть приглушен больше желаемого. Надеюсь, разработчики попробуют отрегулировать и эти настройки. До последнего обновления, например, были проблемы с балансом белого при съемке в разных режимах. И в видео наблюдались замирания в начале роликов. Но все это исправили с недавним апдейтом.

Отдельного внимания требует телемакрообъектив. Вендоры все еще в поиске золотого сочетания оптических зумов. Huawei в этот раз попробовала четырехкратный вариант. Подходящая ли это размерность, каждый пользователь решит сам. Нареканий работа объектива не вызвала. Вообще съемка с увеличением вплоть до 10x реализована хорошо. Играться же можно вплоть до 100-кратного приближения. Но лучше это делать со штативом.

Александр Леви