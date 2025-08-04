Безусловно стабильный интернет: «Ростелеком» фиксирует увеличение спроса на оптику в Краснодарском крае

«Ростелеком» отмечает увеличение спроса среди малого бизнеса на подключение к оптоволоконному интернету в городах Краснодарского края.

Фото: ПАО «Ростелеком»

В июле количество заявок от небольших предприятий, особенно в прибрежной зоне от Ейска до Туапсе, увеличилось на 47% по сравнению с прошлым годом.

Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала «Ростелекома»: «Положительная абонентская динамика в летние месяцы характерна для курортных городов благодаря притоку отдыхающих. Хотя в этом сезоне июнь не был жарким, мы все же отметили повышенное число обращений по краю, в том числе в тех городах, где нет туристов и рекреационных объектов. Эта ситуация наглядно показывает, что всем нужно стабильное интернет-соединение, и оптические каналы связи остаются самым надежным способом для передачи данных: они не подвержены погодным условиям, радиопомехам, загруженности сети и физическим препятствиям».

Оптическая инфраструктура «Ростелекома» в Краснодарском крае охватывает все муниципальные районы и имеет общую протяженность магистральных и распределительных сетей более 123 тыс. км.

Евгения Сергеева, начальник отдела продаж и обслуживания малого и среднего бизнеса Краснодарского филиала «Ростелекома»: «Это лето показывает рост заявок на подключение к оптике от представителей мелкой торговли и сферы услуг. Крупный бизнес обычно по умолчанию работает на кабельных каналах, например, в “Магнитах” и “Пятерочках” кассовое обслуживание изначально подключено к интернету через провод. А вот магазинчики у дома, кофешопы, парикмахерские, бары, сувенирные лавки часто используют “интернет на сим-картах”. И если на овощном рынке в случае сложностей с мобильным телефоном можно расплатиться наличкой, но, например, в пункте выдачи заказов клиент не получит свой заказ. “Ростелеком” готов закрыть потребности бизнеса в надежном интернете, предлагая в том числе недорогие “коробочные” решения, такие как комплект “проводной интернет + Wi-Fi”».

В августе специалисты компании прогнозируют дальнейший рост обращений от предпринимателей в регионе. Помимо надежности сигнала востребованность оптоволоконного интернета от «Ростелекома» объясняется безопасностью передачи данных, устойчивостью к перегрузкам и высокой пропускной способностью — до 1Гбит/с.

Владимир Крючков, генеральный директор АО «Дивотель» в селе Дивноморском: «Недавно подключили наш отель к оптоволоконному интернету от “Ростелекома”. Сначала были сомнения, но оказалось, что это действительно улучшило нашу работу. Соединение стабильное, что особенно важно для нас, так как часто проводим видеоконференции и обрабатываем платежи. Приятно, что даже в часы пик скорость не падает».

Получить информацию о цифровых сервисах «Ростелекома» для организаций и бизнеса можно на официальном сайте компании или по телефону 8 800 200 67 86.

ПАО «Ростелеком»