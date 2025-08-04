«Золотой» слиток украли из музея в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге из интерактивного музея «Арт и Факты» пропал «золотой» слиток, который был частью квеста. Как сообщила пресс-служба музея, инцидент произошел вечером 1 августа, когда сотрудники во время обхода обнаружили отсутствие экспоната.

Слиток был реквизитом, использовавшимся в задании: участники должны были просунуть руку в узкую щель и достать его, проявив ловкость и сноровку. Он не из настоящего золота, а изготовлен из железа. Внутри слиток утяжелен свинцовыми шариками, сверху покрыт краской.

Маркетолог музея Людмила пояснила РБК, что сигнализация на слитке не срабатывала, поскольку он изначально предназначался для активного взаимодействия с посетителями и ее включение мешало бы ходу игры.

После обнаружения пропажи музей приостановил конкурс «Золотой час», связанный с этим элементом. Сотрудники обратились к похитителю с просьбой вернуть предмет на место — даже анонимно. В музее подчеркнули, что, несмотря на отсутствие материальной ценности у слитка, он имеет важное значение как часть уникального квеста. Если экспонат не вернут добровольно в ближайшие дни, музей намерен заявить в полицию о краже (ст. 158 УК РФ).