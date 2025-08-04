10 тысяч отелей судятся с Booking

Более 10 тыс. отелей из разных стран Европы присоединились к коллективному иску к сервису бронирования Booking.com. Ассоциация HOTREC, объединяющая европейские отели, рестораны и кафе, подала иск в нидерландский суд — там находится штаб-квартира Booking.

Отельеры обвиняют сервис в том, что действовавшие в нем ранее правила, в соответствии с которыми отели не могли устанавливать в других местах более низкие цены на проживание, чем на платформе Booking, нанесли им финансовый ущерб.

В прошлом году Суд Европейского союза признал такую практику сервиса незаконной. Booking отменил ее, при этом сервис заявлял, что решение суда основывается на неверном толковании правила.

Теперь отели, подающие иск к Booking, требуют от сервиса компенсации ущерба, нанесенного, по их мнению, такой практикой. «Европейские отельеры долго страдали из-за несправедливых правил и условий, а также от чрезмерных издержек. Сейчас самое время объединиться и потребовать возмещения»,— заявил глава HOTREC Александрос Вассиликос.

Яна Рождественская