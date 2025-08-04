Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как меняется динамика спроса и предложения жилой недвижимости в московских административных округах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Восточный административный округ столицы не только показал самый высокий рост объема предложения квартир бизнес-класса в городе, но и стал единственным московским округом с положительной динамикой спроса по итогам первой половины 2025 года. По данным аналитиков компаний Ricci и Dar, за шесть месяцев количество сделок в границах локации выросло почти на 3,5%. Общий спрос на недвижимость бизнес-класса по количеству зарегистрированных договоров долевого участия в городе в целом показывает снижение на 17% за полгода. Наибольшее падение (почти на 37%) фиксируется в Северном административном округе.

Среднемесячный объем предложения бизнес-класса в лотах в Старой Москве также снизился в пределах 3%. Положительную динамику сохранили лишь три столичных округа. Продаваемых лотов от застройщиков на этапе строительства стало больше на Востоке, Северо-Западе и Западе: плюс 19%, 18% и 5,5% соответственно.

Популярность ВАО обусловлена не только разнообразием девелоперских проектов бизнес-класса и количеством квартир в продаже, почти в три раза превышающим поглощение, отмечают эксперты. Важным фактором становится обновление районов, их благоустройство и наличие качественных рекреационных зон. Потенциальных покупателей также привлекает динамика цен на недвижимость в локации: средневзвешенная стоимость квадратного метра в Восточном округе за полгода снизилась на 4%, до 494 тыс. руб.

Светлана Бардина