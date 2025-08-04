Приговор в отношении ярославского диверсанта оставили прежним

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил доводы защиты 24-летнего уроженца Москвы, осужденного за государственную измену, и оставил приговор Ярославского облсуда без изменения. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский областной суд Фото: Ярославский областной суд

Как установил суд, в апреле 2023 года Иван Хрипко вступил в сотрудничество с «представителем националистической организации, входящей в состав вооруженных формирований Украины». Осужденный получал задания на изготовление взрывчатых веществ, а также проходил обучение по их изготовлению.

В декабре 2023 года он пришел к тяговой подстанции на станции Филино, которая расположена в Ярославле, проник на ее территорию и разместил в нижней части трансформатора самодельное взрывное устройство. Устройство было своевременно обнаружено сотрудниками подстанции, впоследствии его обезвредили сотрудники ФСБ. За диверсию Хрипко обещали 50-60 тыс. руб., в случае неудачной попытки — 10 тыс. руб. Однако в итоге денег осужденный не получил.

Ивана Хрипко в феврале 2025 года признали виновным в государственной измене, покушении на диверсию, прохождении обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывного устройства. Ему было назначено 20 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на 1,5 года и штрафом в 300 тыс. руб. Защита Хрипко не согласилась с приговором и обжаловала его, однако Первый апелляционный суд общей юрисдикции не согласился с приведенными доводами. Приговор вступил в силу.

По данным «Ъ», брат Ивана Хрипко, Антон, получил 19 лет лишения свободы по делу о подготовке теракта в воинской части, обслуживающей подмосковный аэродром Чкаловский.

Алла Чижова