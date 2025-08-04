Старый и бесполезный

Самый успешный гонщик «Формулы-1», семикратный чемпион мира, Льюис Хэмилтон после очередного провального этапа — Гран-при Венгрии — довольно резко высказался о своем будущем в Ferrari. Британец еще 2 августа, после провальной квалификации, удивил публику заявлением о том, что «команде нужен новый гонщик». 3 августа, после собственно гонки, которую он завершил на 12-м месте, Хэмилтон отметил, что «многое происходит за кулисами», и выразил надежду на то, что все же вернется в строй после перерыва в чемпионате. Первенство возобновится в конце августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Минувший уикенд «Формулы-1», помимо того что гонщики команды McLaren Ландо Норрис и Оскар Пиастри обеспечили «оранжевым» седьмой с начала сезона дубль, запомнится и необычно откровенными высказываниями семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Британец является самым титулованным гонщиком серии в истории. По количеству титулов он делит первенство с легендарным Михаэлем Шумахером.

Но с учетом количества выигранных гонок (105 у Хэмилтона и 91 у Шумахера) он лучший. Другое дело, что во времена Шумахера и сезоны состояли из 16–18 гонок, а не из 20 с лишним (в этом году их 24).

Заявления Хэмилтона по ходу Гран-при Венгрии дали основания полагать, что спортсмен готов к тому, чтобы вообще покинуть «Формулу-1». Хэмилтон проводит первый сезон за Ferrari (до этого он много лет гонялся за Mercedes, с которым и взял шесть из семи своих титулов), и дела у него в итальянской команде, которая, по неофициальным данным, платит ему около $80 млн в год (с бонусами и до $100 млн), идут неважно.

В «Скудерии» Хэмилтон столкнулся с тяжелым кризисом. Очередной его фазой стало выступление как раз на Гран-при Венгрии. Хэмилтон вновь не добрался до последнего сегмента квалификации, был вынужден стартовать лишь с 12-й позиции и по этому поводу страшно расстроился. «Проблема всегда во мне. Всегда во мне. Я расстроен. Я бесполезен, абсолютно бесполезен. У команды проблем нет, вы же видели, другая машина на pole-position»,— заявил он, указав на успех своего напарника: Шарль Леклер в тот день действительно застолбил за собой первое место на стартовом поле, хотя и назвал это «самым неожиданным результатом в своей карьере».

Впрочем, к самокритичности Хэмилтона все уже давно привыкли, и его субботнюю реплику о том, что Ferrari, «возможно, стоит сменить гонщика», списывали на разочарование.

Чуть иначе звучали слова, сказанные им в воскресенье, уже после гонки, в которой британец финишировал на той же 12-й позиции, на круг отстав от Ландо Норриса из McLaren. «Иногда просто есть предчувствие. За кулисами происходит много чего нехорошего»,— сказал он, не выразив уверенности в том, что он вернется за руль Ferrari через месяц, когда сезон возобновится после летней паузы.

Кризис Льюиса Хэмилтона действительно легко назвать глубоким. С его переходом в Ferrari связывали большие надежды. Предполагалось, что машина образца 2025 года будет достаточно быстрой, чтобы позволить гонщикам претендовать на титул. При этом руководство «Скудерии» считало, что приглашение Хэмилтона станет, скажем так, решающим фактором. Ну таким, например, как фактор Макса Ферстаппена (в «Формуле-1» он так и называется — Max Factor). У «быков» далеко не самый быстрый автомобиль, но при этом Ферстаппен, пусть и лишился реальных шансов на сохранение титула, все еще третий в чемпионате, а его напарники по команде (сначала им был Лиам Лоусон, а теперь — Юки Цунода) выступают настолько хуже, словно у них машины совершенно иного уровня. Сам же Хэмилтон в переходе в Ferrari, очевидно, усматривал шанс на восьмой титул. Тот, который сделал бы его, бесспорно, наиболее титулованным гонщиком серии в истории.

На деле же пока получается унылая картина. Да, у Хэмилтона вполне неплохой гоночный темп. Но этого не хватает, ведь квалификационная форма британца ужасная. Он дважды стартовал с четвертой позиции, а выше не забирался. Он ни разу не финишировал на подиуме (была, правда, победа в спринте в Китае, но это все-таки не то). В противостоянии с напарником Шарлем Леклером он разгромно уступает и по результатам квалификаций (4:10), и по результатам гонок (2:12). У Леклера, кстати, подиумов аж пять.

Еще более очевидным спад Хэмилтона стал в последние пару недель, после того как в Ferrari обновили машину.

Катастрофические результаты квалификации Гран-при Бельгии (наработал британец только на 16-е место, а стартовал и вовсе с пит-лейн) еще удалось перекрыть сносным финишем в гонке: Хэмилтон благодаря прекрасному пилотированию приехал седьмым. Выправить же провальное начало венгерского уикенда не вышло.

Тем не менее пока в публичном поле Хэмилтона в основном поддерживают. Босс Ferrari Фредерик Вассёр отметил, что гонщик «разочарован, но не демотивирован», и подчеркнул, что тональность его заявлений продиктована прежде всего «невероятно высокими требованиями к себе». По мнению руководителя Mercedes Тото Вольфа, Хэмилтону, бывавшему в сложных ситуациях и раньше, просто «нужно помнить, что он величайший гонщик всех времен». В похожем ключе высказался и руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали.

Так или иначе, контракт Хэмилтона с Ferrari рассчитан как минимум до 2026 года (официально стороны говорят о многолетнем соглашении). Впрочем, как показывает практика, в «Формуле-1» ни один контракт не уберегает от увольнения. Самый свежий пример — случай босса Red Bull Кристиана Хорнера. Его контракт был рассчитан до 2030 года. Однако в середине июля он должности лишился. Впрочем, не без выходного пособия, которое может достичь $70 млн.

Роман Левищев