В Петербурге будут судить пассажира такси, напавшего на самокатчика

В Петербурге перед судом предстанет пассажир такси, выстреливший в самокатчика из аэрозольного пистолета. Обвинительный акт по уголовному делу в рамках п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное с применением насилия) утвержден прокуратурой Центрального района, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Согласно версии дознания, в декабре 2024 года обвиняемый ехал с работы домой на такси, и внезапно дорогу авто перегородил самокатчик, выехавший на проезжую часть в зоне пешеходного перехода. Тогда, считает следствие, пассажир вышел из машины и выстрелил в мужчину из аэрозольного пистолета, заряженного светошумовыми патронами. Все произошло возле дома № 1 по улице Маяковского.

«Обвиняемый пояснил, что хотел напугать и проучить самокатчика»,— отметили в прокуратуре.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пьяный петербуржец трижды выстрелил в таксиста из пневматики в центре города.

Дарья Астанина