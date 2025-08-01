В семи городах Челябинской области объявлен режим НМУ

В Челябинске, Магнитогорске, Аше, Карабаше, Златоусте, Сатке и Коркино объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, при котором в приземном слое скапливаются загрязняющие вещества. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

В Челябинске, Златоусте, Сатке, Коркино, Магнитогорске и Аше режим НМУ начнет действовать с 19:00 2 августа. Однако в последних двух городах он закончится через сутки, а в остальных — только в 19:00 4 августа. В Карабаше неблагоприятные метеоусловия будут сохраняться с вечера 3 августа по вечер 4 августа. При объявлении режима НМУ местным предприятиям необходимо снизить производительность на 15-20%.

Виталина Ярховска