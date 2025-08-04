Владимиров обсудил с главой Минстроя реализацию нацпроекта на Ставрополье

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров встретился с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным для обсуждения выполнения национального проекта «Инфраструктура для жизни» в регионе. О встрече глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Владимиров / t.me Фото: Владимир Владимиров / t.me

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в крае уже обустроили 47 общественных пространств. До конца 2025 года власти планируют завершить еще 129 объектов.

Участники встречи также затронули вопросы реконструкции коммунальных объектов, поддержки ресурсоснабжающих организаций и расселения аварийного жилья.

«Развитие инфраструктуры, благоустройство территорий — все это напрямую влияет на качество жизни ставропольцев»,— отметил глава региона.

Губернатор Ставрополья поблагодарил министра за поддержку и подчеркнул, что благодаря вниманию федерального центра край развивается и удается реализовать больше проектов для жителей региона.

Тат Гаспарян