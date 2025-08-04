В Курской области выдали жилищные сертификаты на 61,5 млрд рублей

Жители Курской области получили более 10 тыс. жилищных сертификатов на общую сумму в 61,5 млрд руб. На прошлой неделе за счет средств последнего транша их направили 550 семьям. Оставшаяся сумма позволит обеспечить еще 440 сертификатов. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего в регионе жилищные сертификаты обналичили 5,7 тыс. семей, 107 из них — за прошлую неделю. Для покупки по сертификатам доступны еще 1,5 тыс. домов из перечня Минстроя. Их общая стоимость составляет 9,9 млрд руб.

Также, по словам врио губернатора, на 31 июля разминировано 69,5 тыс. га пострадавших от вторжения ВСУ территорий. Саперы очистили 56 населенных пунктов.

Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении 38,6 млрд в бюджет Курской области для выплат жителям региона, утратившим имущество в результате действий ВСУ.

Кабира Гасанова