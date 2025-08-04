Отец фигуристки, избивший судью на соревнованиях на Урале, частично признал вину

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, который напал на тренера по фигурному катанию Михаила Слободчикова весной этого года. По данным СУ СКР по Свердловской области, он обвиняется по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и угрозой его применения). Обвиняемый признал вину частично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, вечером 23 апреля 2025 года в павильоне выставочного центра, обвиняемый вступил в конфликт с детским тренером по фигурному катанию, который был судьей на соревновании, где выступала его дочь. Фигурант выкрутил тренеру кисть руки, после чего ударил по голове и руке. Ранее сообщалось, что обвиняемый — отец трех фигуристок Адонис Мироев. На ситуацию отреагировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она назвала произошедшее беспрецедентным случаем.

«Следствием СК России собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,— прокомментировали в свердловском СУ СКР. Там добавили, что обвиняемого грозит до пяти лет лишения свободы.

Алексей Буров