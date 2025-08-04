При атаке ВСУ в Горловке пострадала мирная жительница

Беспилотник ВСУ ударил по Никитовскому району города Горловка в ДНР. Глава города Иван Приходько написал в Telegarm-канале, что при атаке ВСУ пострадала мирная жительница.

Господин Приходько добавил, что незадолго до этого дрон ВСУ сбросил боеприпас в Центрально-Городском районе города. Тот повредил жилой дом.

Горловка находится примерно в 50 км к северу от Донецка. Город регулярно попадает под удары БПЛА. В прошлый раз Иван Приходько сообщал о пострадавшем 31 июля. Тогда был ранен мужчина в жилом массиве «Солнечный».