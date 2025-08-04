Разлив нефтепродуктов зафиксировала транспортная полиция в Дудергофском канале

Транспортная полиция по Северо-Западу организовала проверку по факту разлива нефтепродуктов в акватории Дудергофского канала в Красносельском районе Петербурга. Сигнал о произошедшем поступил в дежурную часть около 09:00 4 августа, сообщили в ведомстве.

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Выехавшие на место сотрудники Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте установили, что разлив нефтепродуктов произошел в районе 2-го Петергофского моста. Площадь загрязненной территории не уточняется.

С места происшествия взяты образцы горюче-смазочных материалов, в известность поставлены все заинтересованные службы. Сотрудники транспортной полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ъ-СПб» писал об утечке нефтепродуктов с рыболовного судна в порту Санкт-Петербург.

Андрей Цедрик