В Дагестане вручили ордена семьям погибших при нападении на отряд ДПС

Врио главы МВД Дагестана Леонид Можеровцев передал ордена Мужества родственникам полицейских, погибших при нападении на отряд ДПС в Махачкале. Награды вручили посмертно по указу президента Владимира Путина.

Ордена передали родным младшего лейтенанта полиции, инспектора полка ДПС ГИБДД дагестанского МВД Ислама Арсланбекова, а также родственникам сержанта полиции УМВД РФ по Махачкале Газибега Шахбанова, рассказали в МВД.

При перестрелке в республиканской столице 5 мая погибли двое полицейских, еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии. Ранения получили трое жителей Махачкалы, включая 17-летнюю девушку. СКР возбудил уголовное дело по трем статьям УК РФ — 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 166 (угон без цели хищения) и 222 (незаконный оборот оружия).

Подробности — в материале «Ъ» «Полиция разбудила “спящую ячейку”».