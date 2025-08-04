Доходы Египта от Суэцкого канала могут упасть почти на 70% из-за атак хуситов

Прибыль Египта от Суэцкого канала может сократиться на 66% в 2025 году из-за атак йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на торговые суда в Красном море. По словам представителя администрации канала Усама Рабиа, Египет снижает транзитные пошлины для отдельных кораблей, чтобы стимулировать торговый поток.

«Однако весь процесс связан с проблемами с безопасностью, а не с экономическими издержками. Период послаблений может быть продлен в зависимости от ситуации, а сами таможенные платежи дополнительно сокращены»,— сказал господин Рабиа «РИА Новости».

Он добавил, что многие торговые суда выбирают транзитный маршрут через мыс Доброй Надежды в ЮАР, чтобы не попасть под удары хуситов. Поэтому Египет, как заявлял президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси, теряет около $800 млн прибыли ежемесячно от судоходства в водной артерии.

В середине июля стало известно, что выручка Суэцкого канала по итогам 2023/24 финансового года сократилась на 23,4%. Количество судов, прошедших через канал, за год уменьшилось с 25,9 тыс. до 20,1 тыс.

Еще в середине ноября прошлого года хуситы заявили, что будут наносить удары по целям, связанным с Израилем, в том числе по торговым судам. 9 декабря прошлого года представитель хуситов подчеркнул, что движение будет препятствовать проходу судов, направляющихся в Израиль, вне зависимости от того, какой стране они принадлежат.