Музей «Поезд Победы» в Екатеринбурге можно будет посетить 4-5 августа

В Екатеринбург прибыл передвижной музей «Поезд Победы», который жители города могут посетить 4-5 августа, он находится на первой платформе железнодорожного вокзала «Екатеринбург-Пассажирский», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

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Посетить выставку можно бесплатно, однако требуется регистрация на сайте проекта, где можно будет получить билет. Группам предоставят аудиогида, который ведет рассказ от лица машинистки поезда, участницы войны Лидии. Ее озвучила актриса Екатерина Гусева.

В 10 вагонах размещены экспозиции о событиях Великой Отечественной войны — от предвоенного периода до возращения героев домой. На выставке воссоздана историческая реальность военного времени и людей, которые жили в то время — военных, железнодорожников, медиков, ученых.

Часть экспозиции посвящена военным преступлениям Германии и Японии: например, в одном из вагонов раскрыта тема разработки бактериологического оружия японскими военными, в том числе показан интерьер биолабораторий, где проводились жестокие эксперименты над людьми. Кроме того, на выставке представлены реалистичные восковые фигуры военных преступников из руководства нацистской Германии, а также узников концлагерей и раненых солдат в госпиталях.

Далее поезд отправится в Нижний Тагил (Свердловская область), где будет открыт для посетителей с 6 по 7 августа.

Создание «Поезда Победы» было приурочено к 75-летию Победы. В первый раз передвижной музей отправился с Белорусского вокзала в Москве в 2020 году и за все время побывал в 200 городах. Экспозицию посетили более 1 млн жителей России и Беларуси.

Напомним, военно-исторический поезд Свердловской железной дороги (СвЖД) «Эшелон Победы», посвященный 80-летию Победы, в своем «майском турне» посетил 19 станций в пяти регионах — Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах (ХМАО-Югра и ЯНАО).

Ирина Пичурина