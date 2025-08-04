В Хиросиме ждут рекордного числа стран на церемонии памяти жертв бомбардировки

На церемонии памяти жертв по случаю 80-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы будет представлено рекордное количество стран и регионов, сообщает агентство AFP со ссылкой на местных чиновников. Ожидается, что в мероприятиях примут участие представители порядка 120 стран и регионов, в том числе Белоруссии, которую не приглашали на мероприятие с 2022 года, а также Тайваня и Палестины.

«По словам официальных лиц Хиросимы, ожидается, что в среду в церемонии примут участие представители 120 стран и регионов, а также Европейского союза»,— говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что на мероприятиях не будут представлены Россия, Китай и Пакистан.

В этом году власти Хиросимы изменили процедуру приглашения на церемониальные мероприятия. Посольствам и другим иностранным организациям рассылали не приглашения, а уведомления о проведении траурной церемонии. Таким образом, каждая страна могла сама принять решение, будет ли она направлять своих представителей. В то же время власти Нагасаки в мае сообщили, что намерены пригласить на церемонию все страны и регионы, имеющие дипломатические представительства в Японии, включая Россию.

С 2022 года посольства России и Белоруссии не получали приглашения от властей Хиросимы и Нагасаки. В этом году представители Нагасаки лично нанесли визит в посольство РФ и передали послу Николаю Ноздреву официальное приглашение за подписью мэра города. Посольство приняло решение участвовать в церемонии.

В 2024 году мэрия Нагасаки не стала направлять приглашение послу Израиля из-за бомбардировок Газы. На это послы США, Великобритании, Франции, Канады, Италии и Австралии в знак протеста отказались от участия в церемонии.

Ежегодные траурные мероприятия пройдут в Хиросиме и Нагасаки 6 и 9 августа. В эти даты в 1945 году военные силы США применили ядерное оружие в двух городах. В 2024 году, во время 79-й годовщины, на траурной церемонии в Хиросиме обсуждали «ядерную угрозу» России, не упомянув при этом роль США в трагических событиях 1945 года.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Время проходит. Не вспоминает никто истины жестокой».

Анастасия Домбицкая