На Ставрополье уволили сотрудницу полиции из-за сокрытия доходов

По иску прокуратуры Ставропольского края сотрудницу УВМ ГУ МВД России уволили со службы из-за сокрытия доходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Установлено, что бывшая сотрудница УВМ ГУ МВД России по Ставропольскому краю представила неполные и недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021–2023 годы»,— проинформировали в ведомстве.

Кроме того, уволенная не предоставила сведения о доходах супруга за 2021 год.

После представления прокуратуры сотрудница органов уволилась по собственному желанию, хотя должна была уйти с должности в связи с утратой доверия.

Решением суда по иску прокуратуры основание и формулировка увольнения изменены. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного органа.

Наталья Белоштейн