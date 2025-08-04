Цена нефти Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 28 июля

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижается на 1,13%, до $68,8 за баррель. Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 28 июля. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре подешевел на 1,2%, до $66,4 за баррель.

Нефть снижается на фоне вчерашнего решения восьми стран ОПЕК+ нарастить совокупную добычу нефти. В сентябре они увеличат добычу на 547 тыс. баррелей в сутки (б/c) с требуемого августовского уровня. Квота России в сентябре была повышена до 9,44 млн б/с относительно 9,34 млн б/с в августе без учета компенсации перепроизводства. Эксперты считают сентябрь последним комфортным месяцем для увеличения добычи сырья, потому что осенью возможен спад потребления и переизбыток нефти на рынке.

Подробности — в материале «Ъ» «Расписали как по квотам».